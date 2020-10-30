Арзуманян показал фигуру в борцовском трико

Украинский актер Арам Арзуманян сфотографировался дома в борцовском трико, заявив, что это его любимый образ.

Арзуманян возобновил занятия со штангой после того, как покинул "Танцы со звездами" Фото: aram_dad / Instagram

Украинский актер Арам Арзуманян 30 октября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен дома в борцовском трико.

"Мой любимый лук. Жаль, что похолодало. Мне идет такой образ?" – подписал он фото.

Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко.

Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября. В середине октября актер сообщил, что возобновил тренировки со штангой.