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11 февраля, 2021
 
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"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом пирога, для которого даже яблоки можно не чистить.

Клопотенко: Я уверен, в какой-то параллельной вселенной уже начали изготавливать иконы с этим пирогом
Клопотенко: Я уверен, в какой-то параллельной вселенной уже начали изготавливать иконы с этим пирогом
Фото: klopotenko / Instagram

Победитель кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить слоеный пирог с яблоками и сыром.

"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог. Да что там атеисты – даже Бог, если съест кусочек, поверит в себя. Потому что это до божественного просто, вкусно и гениально. Все потому, что я взял обычный и понятный всем слоеный пирог с яблоками и добавил туда много сыра. Это тупо изменило правила игры. Я уверен, в какой-то параллельной вселенной уже начали изготавливать иконы с этим пирогом", – заявил он.

Клопотенко отметил, что рецепт достаточно прост, а результат превосходит себя.

"Он так с хрустом откусывается, заполняет рот яблоками, а потом берет и обнимает тебя своим молочно-сырным вкусом. Казалось, что так хорошо не бывает, но с моими рецептами возможно все", – отметил эксперт.

Для приготовления пирога понадобится слоеное тесто, яблоки. Их следует нарезать кубиками, при этом можно их даже не чистить. Пропитать сливочным маслом на сковороде, смешать с хлебными крошками, сахаром и щепоткой соли.

Слоеное тесто раскатать, выложить на него слоями яблоки и натертый сыр, залепить тесто и испечь при температуре 180 градусов.

По словам Клопотенко, важно выбрать сыр, который имеет не резкий вкус и хорошо тянется.

Рецепт слоеного теста опубликован на сайте Евгения Клопотенко.

Для его приготовления понадобятся 250 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 150 граммов воды, 10 граммов соли, щепотка сахара.

Нужно просеять муку. В сотейнике соединить соль и сливочное масло (50 граммов), добавить воду. Остальное масло поместить в холодильник.

Нагреть смесь на небольшом огне, чтобы масло растопилось. Соединить растопленное масло с мукой. Замешать мягкое тесто, завернуть его в пищевую пленку и поместить на 40 минут в морозильную камеру. Охлажденное тесто выложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, сделать сверху крестообразный надрез, раскрыть его и раскатать в прямоугольный пласт.

Выложить на середину пласта охлажденное сливочное масло (50 граммов) и сложить тесто конвертиком.

Раскатать в прямоугольный пласт. Сложить тесто конвертиком и снова раскатать.
Повторять эту процедуру минимум четыре раза. Затем тесто сложить конвертиком и поместить на 40 минут в морозильную камеру.

Охлажденное тесто раскатать в прямоугольный пласт, на середину выложить порцию охлажденного масла (50 граммов) и повторить весь процесс заново. Всего сделать четыре таких этапа.

Теги: продукты, сыр, яблоки, сахар, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, пирог, рецепты, масло
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