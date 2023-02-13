Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать

Кондратенко: Для любви всегда есть время. Люди и сейчас пытаются любить
Кондратенко: Для любви всегда есть время. Люди и сейчас пытаются любить
Фото: mashaa.kondratenko / Instagram

Исполнительница хита "Ванька-Встанька", украинская певица Маша Кондратенко свою новую песню "Не ходи" посвятила расставанию с бойфрендом. В день премьеры артистка призналась, что эти отношения были токсичными, а сама она, ослепленная любовью, не замечала тревожных звоночков. О том, как бывший парень отреагировал на посвященную ему песню, есть ли в украинском шоу-бизнесе идеальные пары и как реагирует на воздушные тревоги, артистка рассказала в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

– Маша, успех песни "Ванька-встанька" был для вас ожидаемым? За шесть месяцев со дня премьеры клип посмотрели более 21 млн раз. 

– Успех песни был неожиданным и незапланированным. Изначально она вообще появилась в моей голове как прикол. Но помню свои эмоции, когда увидела в TikTok видео под эту песню, которое сняли военные в окопах, с улыбкой и пританцовывая. Расплакалась, потому что понимала, что эта песня вдохновляет наших защитников и поднимает им настроение. 

– Как реагируете на то, что этот трек называют "байрактарщиной"? 

– Сейчас не обращаю внимания на хейт, потому что понимаю, для кого и для чего была все-таки написана песня.  

–  Вы никогда не афишировали личную жизнь, но в январе у вас вышла песня о том, как "полюбили козла". Как бывший бойфренд отреагировал на посвященную ему песню?  

– Никак. В этом плане он абсолютно адекватный. Физических издевательств никаких не было, были отношения, которые очень эмоционально болезненно закончились. 

– Когда сейчас артисты говорят о личном, им часто пишут, что не время для такого. Не боитесь критики? 

– Для любви всегда есть время. Люди и сейчас пытаются любить. Столько сейчас историй о парах, которые сложились на фронте. Пока продолжается война, растут дети, подростки влюбляются в первый раз. Им тоже надо чувствовать моральную поддержку. 

– Кого в украинском шоу-бизнесе вы бы могли назвать идеальной парой?

– После того, как расстались Никита Добрынин и Даша Квиткова, ничего не могу сказать. Да и в принципе понимаю, что идеалов не существует. В любых отношениях есть свои проблемы.

–  Маша, мы заговорили о войне. А как вы реагируете на сигналы воздушной тревоги? У вас установлено приложение?

–  Я была в Украине все это время, никуда не уезжала из Киева кроме выступлений, и планирую быть здесь. Приложение удалила пять месяцев назад, потому что и так есть Telegram-каналы, в которых я все вижу, просто теперь не подрываюсь с кровати ночью, когда рядом с ухом [звучит] воздушная тревога. В укрытие спускаюсь только, когда вижу в Telegram-каналах информацию по поводу вылета ракет. К сожалению, мы немного привыкли жить в таких страшных обстоятельствах и приходится как-то подстраиваться. 

– До того, как заняться сольной карьерой, вы вместе снимались в сериале "Школа"  с украинской певицей а актрисой Анной Тринчер. Какие у вас сейчас отношения?

– Мы не общаемся. У нас разные взгляды на жизнь


Контекст:

Кондратенко сыграла роль школьницы Сони в сериале "Школа" на "1+1". В 2020 году принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1" (2020).

Летом 2022 года певица выпустила трек "Ванька-встанька", в котором высмеяла российских оккупантов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, певица, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, Маша Кондратенко
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