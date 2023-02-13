Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать

Кондратенко: Для любви всегда есть время. Люди и сейчас пытаются любить Фото: mashaa.kondratenko / Instagram

– Маша, успех песни "Ванька-встанька" был для вас ожидаемым? За шесть месяцев со дня премьеры клип посмотрели более 21 млн раз.

– Успех песни был неожиданным и незапланированным. Изначально она вообще появилась в моей голове как прикол. Но помню свои эмоции, когда увидела в TikTok видео под эту песню, которое сняли военные в окопах, с улыбкой и пританцовывая. Расплакалась, потому что понимала, что эта песня вдохновляет наших защитников и поднимает им настроение.

– Как реагируете на то, что этот трек называют "байрактарщиной"?

– Сейчас не обращаю внимания на хейт, потому что понимаю, для кого и для чего была все-таки написана песня.

– Вы никогда не афишировали личную жизнь, но в январе у вас вышла песня о том, как "полюбили козла". Как бывший бойфренд отреагировал на посвященную ему песню?

– Никак. В этом плане он абсолютно адекватный. Физических издевательств никаких не было, были отношения, которые очень эмоционально болезненно закончились.

– Когда сейчас артисты говорят о личном, им часто пишут, что не время для такого. Не боитесь критики?

– Для любви всегда есть время. Люди и сейчас пытаются любить. Столько сейчас историй о парах, которые сложились на фронте. Пока продолжается война, растут дети, подростки влюбляются в первый раз. Им тоже надо чувствовать моральную поддержку.

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– Кого в украинском шоу-бизнесе вы бы могли назвать идеальной парой?

– После того, как расстались Никита Добрынин и Даша Квиткова, ничего не могу сказать. Да и в принципе понимаю, что идеалов не существует. В любых отношениях есть свои проблемы.

– Маша, мы заговорили о войне. А как вы реагируете на сигналы воздушной тревоги? У вас установлено приложение?

– Я была в Украине все это время, никуда не уезжала из Киева кроме выступлений, и планирую быть здесь. Приложение удалила пять месяцев назад, потому что и так есть Telegram-каналы, в которых я все вижу, просто теперь не подрываюсь с кровати ночью, когда рядом с ухом [звучит] воздушная тревога. В укрытие спускаюсь только, когда вижу в Telegram-каналах информацию по поводу вылета ракет. К сожалению, мы немного привыкли жить в таких страшных обстоятельствах и приходится как-то подстраиваться.

– До того, как заняться сольной карьерой, вы вместе снимались в сериале "Школа" с украинской певицей а актрисой Анной Тринчер. Какие у вас сейчас отношения?

– Мы не общаемся. У нас разные взгляды на жизнь.

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