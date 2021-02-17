Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу

Украинский певец Сергей Бабкин 5 февраля перенес первую офтальмологическую операцию в Вене (Австрия).

В январе Бабкин сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин отправился в Вену (Австрия) для проведения операции на втором глазу. Об этом он сообщил 17 февраля в Instagram, обнародовав совместное фото с женой, сделанное в аэропорту Борисполь.

На снимке Бабкины запечатлены в защитных масках на борту самолета.

"И снова [австрийский композитор Иоганн] Моцарт, и снова Вена", – подписал он фото.

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24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии.

5 февраля австрийские медики прооперировали Бабкина – операция была проведена только на одном глазу.

Ранее супруга Бабкина Снежана говорила, что, по мнению украинских врачей, причиной ухудшения зрения у артиста стала инфекция в почках.

Доктор, который оперировал Бабкина в Вене, заявил, зрение могло узудшиться из-за старой травмы.

По словам артиста, за операции на глазах он заплатил Венской клинике €2,7 тыс. (около 91,1 тыс. грн).