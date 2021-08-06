Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда

Автор рецепта уверяет, что блюдо получается не горьким, не острым и очень вкусным Фото: anny.cooking / Instagram

"Баклажан получается не горький и не острый, ну может совсем чуть-чуть будет пощипывать язык, не больше. Но это очень вкусно", – заверила своих подписчиков блогер.

Ингредиенты:

шесть небольших баклажанов;

две средние луковицы;

две средние моркови;

три больших или четыре средних помидора;

1 ст. л. (с горкой) томатной пасты;

три дольки чеснока;

500 г куриного фарша (можно любой, на ваш вкус);

соль, перец, масло, щепотка мускатного ореха, орегано или базилик;

два лавровых листа;

пармезан или другой сыр для подачи.

Приготовление:

1. Нарезаем мелкими кубиками морковь, чеснок и лук. Томаты очищаем и взбиваем в пюре.

2. Лук поджариваем на масле до золотистого цвета, добавляем морковь и чеснок, жарим вместе 5 мин. Добавляем фарш и томатную пасту, разминая комочки, жарим все вместе еще 5–6 мин. Добавляем томатное пюре, соль, черный перец, щепотку мускатного ореха и достаточное количество орегано или базилика. После кладем два лавровых листа, накрываем крышкой и тушим все вместе 35–40 мин. на минимальном огне.

3. Баклажаны моем и запекаем в фольге при 200 градусах примерно 35–40 мин.

4. Далее все делаем, пока баклажаны и соус болоньезе остаются горячими. Снимаем фольгу с баклажан, делаем надрез (не подходя близко к краю овоща), чтобы образовалась лодочка, вилкой разминаем баклажан внутри и утрамбовываем туда 3–4 ст. л. болоньезе.

5. Фаршированные баклажаны выкладываем в форму для запекания и при 180 градусах держим в духовке 20 мин. Перед подачей посыпаем блюдо пармезаном.