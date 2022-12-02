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02 декабря, 2022
 
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Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона

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Встреча Байдена и Макрона происходила в Вашингтоне
Встреча Байдена и Макрона происходила в Вашингтоне
Фото: President Biden / Twitter

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своими женами Джилл Байден и Брижит Макрон посетили ресторан в Вашингтоне. Фото опубликовали на странице Байдена в Twitter.

На снимке Макрон и Байден сидят по одну сторону стола, их жены – напротив. Перед Байденом и Макроном стоят креманки с мороженым, перед их супругами – вода.

"Приветствуем друзей в городе", – говорится в подписи к посту.

Для этого мероприятия супруги Байден надели костюмы оттенка голубой ели, супруги Макрон – серые.

Контекст:

1 декабря президенты США и Франции провели встречу в Белом доме. Они выступили с заявлением о поддержке Украины.

Они заявили о намерении привлечь к ответственности Россию и ее президента Владимира Путина, развязавшего против Украины войну. 

Теги: США, Франция, Джо Байден, Вашингтон, Джилл Байден, президент, мороженое, Эммануэль Макрон, встреча, Брижит Макрон
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