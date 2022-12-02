Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона

На снимке Макрон и Байден сидят по одну сторону стола, их жены – напротив. Перед Байденом и Макроном стоят креманки с мороженым, перед их супругами – вода.
"Приветствуем друзей в городе", – говорится в подписи к посту.
Для этого мероприятия супруги Байден надели костюмы оттенка голубой ели, супруги Макрон – серые.
Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB— President Biden (@POTUS) December 1, 2022
1 декабря президенты США и Франции провели встречу в Белом доме. Они выступили с заявлением о поддержке Украины.
Они заявили о намерении привлечь к ответственности Россию и ее президента Владимира Путина, развязавшего против Украины войну.