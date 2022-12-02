Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона

Встреча Байдена и Макрона происходила в Вашингтоне Фото: President Biden / Twitter

На снимке Макрон и Байден сидят по одну сторону стола, их жены – напротив. Перед Байденом и Макроном стоят креманки с мороженым, перед их супругами – вода.

"Приветствуем друзей в городе", – говорится в подписи к посту.

Для этого мероприятия супруги Байден надели костюмы оттенка голубой ели, супруги Макрон – серые.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022