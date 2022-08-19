Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2022
 
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Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки

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Билык провела время в США на яхте
Билык провела время в США на яхте
Фото: Ірина Білик / Facebook

Украинский актер Дмитрий Ступка в Stories Instagram опубликовал ролик, в котором показал, как отдыхал в Майами (штат Флорида, США) в компании украинской певицы Ирины Билык.

Ролик был снят на яхте. Ступка показал, как пьет игристое вино вместе с Билык.

"Счастлива видеть вас вживую", – сказала певица и призналась, что является поклонницей Ступки.


Скриншот: stupka777 / Instagram
Скриншот: stupka777 / Instagram

Ступка также показал собственное зеркальное селфи и сервированный стол.


Скриншот: stupka777 / Instagram
Скриншот: stupka777 / Instagram


Скриншот: stupka777 / Instagram

Скриншот: stupka777 / Instagram

Контекст:

11 августа Билык выступила с благотворительным концертом в поддержку Украины в Майами (США)

Ступка эмигрировал в США до полномасштабного вторжения РФ в Украину – осенью 2021 года. Актер переехал вместе с женой и дочерью. В апреле 2022 года Ступка развелся.

Дмитрий Ступка – представитель знаменитой украинской актерской династии. Его отец – Остап Ступка, а дед – Богдан Ступка.

Теги: США, Майами, вино, Флорида, актер, Ирина Билык, селфи, Дмитрий Ступка, певица, отдых, ролик
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