Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки

Билык провела время в США на яхте Фото: Ірина Білик / Facebook

Ролик был снят на яхте. Ступка показал, как пьет игристое вино вместе с Билык.

"Счастлива видеть вас вживую", – сказала певица и призналась, что является поклонницей Ступки.

Скриншот: stupka777 / Instagram

Ступка также показал собственное зеркальное селфи и сервированный стол.

Скриншот: stupka777 / Instagram





Скриншот: stupka777 / Instagram