Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки

Ролик был снят на яхте. Ступка показал, как пьет игристое вино вместе с Билык.
"Счастлива видеть вас вживую", – сказала певица и призналась, что является поклонницей Ступки.
Ступка также показал собственное зеркальное селфи и сервированный стол.
11 августа Билык выступила с благотворительным концертом в поддержку Украины в Майами (США).
Ступка эмигрировал в США до полномасштабного вторжения РФ в Украину – осенью 2021 года. Актер переехал вместе с женой и дочерью. В апреле 2022 года Ступка развелся.
Дмитрий Ступка – представитель знаменитой украинской актерской династии. Его отец – Остап Ступка, а дед – Богдан Ступка.