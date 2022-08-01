"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото

Влада Седан показала, как менялась и росла их дочь в течение первого года жизни.

"Не верится, что сегодня ровно год с нашей первой встречи. Как сейчас помню, как держу тебя на руках и не понимаю, что с тобой делать дальше. Хотя я иногда и сейчас на тебя смотрю, и в голове тот же вопрос, – написала Влада Седан. – Тебе только год, но ты каждый день так воспитываешь нас с папой, учишь чему-то новому и побуждаешь становиться лучше. Благодарим Бога за такую забавную, сладкую кроху".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)