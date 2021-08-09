"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы

О том, что певицу ввели в искусственную кому, стало известно 19 июня Фото: maksimartist / Instagram

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит", – начала МакSим и после поблагодарила врачей за профессионализм в спасении ее жизни.

Она также сообщила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, где она сможет "поблагодарить всех [поклонников] лично".

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", – написала 38-летняя певица.

МакSим добавила, что на ближайшее время врачи запретили ей перелеты и выступления.

"Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле и хоть пока с трудом, но дышу", – подытожила певица.

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