"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит", – начала МакSим и после поблагодарила врачей за профессионализм в спасении ее жизни.
Она также сообщила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, где она сможет "поблагодарить всех [поклонников] лично".
"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", – написала 38-летняя певица.
МакSим добавила, что на ближайшее время врачи запретили ей перелеты и выступления.
"Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле и хоть пока с трудом, но дышу", – подытожила певица.
View this post on Instagram
МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".
16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.
19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.
30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.
26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы.