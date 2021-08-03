"Дышит через кислородную маску, легкие восстанавливаются". Директор МакSим подтвердила, что певица вышла из 40-дневной комы

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы, но о состоянии певицы достоверно ничего не было известно Фото: sokllovamargarita / Instagram

"Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись", – написала Соколова.

Она добивала, что впереди 38-летнюю певицу ждет "долгий этап восстановления, но самое страшное позади".

"Передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", – закончила пост директор МакSим.

View this post on Instagram A post shared by Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)