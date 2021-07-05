  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!"

По словам 21-летней девушки, мать часто ее отцу слова проклятия.

"Да-да-да. Часто кричала на него: "Будь ты проклят!". Это все", – призналась Марьяна Ро.

Причина, уверяет блогер, в том, что отец фактически разорился из-за увлечения проститутками.

"У папы появилось дикое желание налево и направо ходить, а всякие молодые простипомы – ну что им нужно от взрослого мужика? Когда у него… Все хотели очень много денег. Папа давал и той, и другой. Дурачок просто. И машинный бизнес… Все рухнуло просто", – рассказала Марьяна Ро.

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