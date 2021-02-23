"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром в зале для тренировок.

Каминская и Дикусар участвовали в "Танцах со звездами" осенью 2020 года Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 23 февраля в Instagram Stories разместила серию видео, на которых запечатлена в зале во время совместной репетиции с хореографом Дмитрием Дикусаром.

"Боже, какие глаза у тебя голубые. Голубее, чем у меня. Хорошо, что только глаза", – позируя с Дикусаром перед камерой, отметила Каминская.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Каминская и Дикусар принимали участие осенью 2020 года в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Они покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.

После этого Дикусар заявил, что они с Каминской не прекратили тренировки. "Хочу, чтобы Слава сама собой гордилась и увидела, какой красоткой может быть на паркете", – объяснил тогда Дикусар.