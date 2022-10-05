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05 октября, 2022
 
Новости

"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о вирутальном сексе с Мирзояном

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Матвиенко: Мы с Арсеном бережем свою любовь
Матвиенко: Мы с Арсеном бережем свою любовь
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко в интервью, опубликованном 3 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", призналась, что в вынужденной разлуке с мужем, украинским певцом Арсеном Мирзояном, она переосмыслила ценности.

По словам певицы, они после начала полномасштабной войны РФ против Украины виделись с мужем раз в три месяца. Поначалу они даже не думали об интимной близости.

"Это было уже ближе к маю, потому что точно о сексе мы эти четыре месяца не думали вообще. Арсен говорит: "Я смотрю на себя в зеркало – я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это! Я говорю как есть. Я очень горжусь и собой, и Арсеном, что мы это переживаем и бережем свою любовь. Потому что самое главное, что мы поняли на расстоянии, – никакие концерты, никакие деньги, альбомы… У нас этим шоу-бизнесом была голова загажена всю жизнь", – заявила певица.

Матвиенко призналась, что пришла к выводу: самое главное в жизни – это семья.

"Если мы это сейчас с Арсеном потеряем, с чем мы останемся? Что будет радовать меня в этой жизни? Зачем это тогда все?" – сказала Матвиенко.

На прямой вопрос, занимаются ли они с Мирзояном интимом в онлайн-режиме, Матвиенко ответила утвердительно.

"Так и спасаемся, а что делать", – отметила она.

Контекст:

Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей дочкой – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.

Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: шоу-бизнес, секс, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, певица, певец, интим
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