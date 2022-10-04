Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят

На вопрос ведущего Славы Демина, из-за чего они могли бы расстаться с Мирзояном, артистка назвала одной из причин этого измену, а также потерю интереса к партнеру.
"Ты знаешь, что в тусовке ходят слухи, что Арсен – он такой падкий на красивых девушек и всегда на них обращает внимание", – обратился к Матвиенко Демин.
"Я не знала даже, что такие слухи ходят", – отреагировала Матвиенко.
Она подчеркнула, что если бы муж, который находится в Украине, изменил ей, пока она с младшей дочерью находится в Великобритании, она бы не пережила этого физически.
"Если бы со мной так поступил муж, я бы, наверное, умерла здесь", – призналась артистка.
Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем с младшей дочкой – в Великобританию. Старшая дочь артистки вернулась в Украину.
Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.