Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят

На вопрос ведущего Славы Демина, из-за чего они могли бы расстаться с Мирзояном, артистка назвала одной из причин этого измену, а также потерю интереса к партнеру.

"Ты знаешь, что в тусовке ходят слухи, что Арсен – он такой падкий на красивых девушек и всегда на них обращает внимание", – обратился к Матвиенко Демин.

"Я не знала даже, что такие слухи ходят", – отреагировала Матвиенко.

Она подчеркнула, что если бы муж, который находится в Украине, изменил ей, пока она с младшей дочерью находится в Великобритании, она бы не пережила этого физически.

"Если бы со мной так поступил муж, я бы, наверное, умерла здесь", – призналась артистка.