"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап

"Эй, Анна! С днем рождения!" – написал он.

В сети заметили, что Андрийчук на этом фото похожа на жену Потапа, украинскую певицу Настю Каменских.

"Будто копия Насти", – прокомментировала chobal_ka.

"Так похожа на Настю!" – написала galina_tsubera.

Контекст:

Андрийчук – бывшая жена участника украинской группы Mozgi, Алексея Завгороднего (Позитива). Она является подругой жены Потапа. Андрийчук 30 ноября исполнилось 33 года.

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

После возвращения в Украину артисты не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото. В сети заподозрили, что супруги расстались.