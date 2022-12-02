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02 декабря, 2022
 
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Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото

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Вайолет (слева) старшая из троих детей Гарнер (справа) и Аффлека
Вайолет (слева) – старшая из троих детей Гарнер (справа) и Аффлека
Фото: ЕРА

Американская актриса Дженнифер Гарнер вместе со своей старшей дочерью, 17-летней Вайолет посетила первый государственный обед, организованный президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме (Вашингтон) в честь президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон. Снимки актрисы опубликовало фотоагентство ЕРА.

Актриса, отмечает Harpers Bazaar, выбрала для мероприятия длинное черное платье с пайетками от американского бренда Ralph Lauren, блестящие туфли на платформе от американского обувного бренда Stuart Weitzman, дополнив образ клатчем в тон наряду. В качестве аксессуаров она использовала серьги-гвоздики с бриллиантами.

Дочь актрисы от брака с американским актером Беном Аффлеком была одета в платье от французского бренда Carolina Herrera с пышной юбкой и декольте. Она дополнила образ красными туфлями с острым носком и черно-серебристой сумочкой.

Вайолет Аффлек в качестве украшений выбрала красно-золотые серьги. 

Контекст:

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.

Летом 2022 года Аффлек женился на американской актрисе и певице Дженнифер ЛопесПосле замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Джо Байден, Джилл Байден, Дженнифер Гарнер, Брижит Макрон
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