Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото

Актриса, отмечает Harpers Bazaar, выбрала для мероприятия длинное черное платье с пайетками от американского бренда Ralph Lauren, блестящие туфли на платформе от американского обувного бренда Stuart Weitzman, дополнив образ клатчем в тон наряду. В качестве аксессуаров она использовала серьги-гвоздики с бриллиантами.
Дочь актрисы от брака с американским актером Беном Аффлеком была одета в платье от французского бренда Carolina Herrera с пышной юбкой и декольте. Она дополнила образ красными туфлями с острым носком и черно-серебристой сумочкой.
Вайолет Аффлек в качестве украшений выбрала красно-золотые серьги.
Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.
Летом 2022 года Аффлек женился на американской актрисе и певице Дженнифер Лопес. После замужества актриса взяла фамилию супруга.