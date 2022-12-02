Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото

Актриса, отмечает Harpers Bazaar, выбрала для мероприятия длинное черное платье с пайетками от американского бренда Ralph Lauren, блестящие туфли на платформе от американского обувного бренда Stuart Weitzman, дополнив образ клатчем в тон наряду. В качестве аксессуаров она использовала серьги-гвоздики с бриллиантами.

Дочь актрисы от брака с американским актером Беном Аффлеком была одета в платье от французского бренда Carolina Herrera с пышной юбкой и декольте. Она дополнила образ красными туфлями с острым носком и черно-серебристой сумочкой.

Вайолет Аффлек в качестве украшений выбрала красно-золотые серьги.

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