Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
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Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой

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Вуд и Мерилин Мэнсон в январе 2010 года объявили о помолвке, но спустя девять месяцев актриса отказалась выходить замуж за певца
Вуд и Мерилин Мэнсон в январе 2010 года объявили о помолвке, но спустя девять месяцев актриса отказалась выходить замуж за певца
Фото: ЕРА

Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что экс-жених, американский певец Мэрилин Мэнсон угрожал "трахнуть" ее восьмилетнего сына. Об этом 6 декабря сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на копии судебных документов, которые оказались в распоряжении редакции.

Об угрозах со стороны певца актриса заявила во время судебного заседания по делу об опеке над сыном – она борется за право опекать ребенка со своим экс-супругом Джейми Беллом.

После того как бывший муж заявил, что актриса сменила место жительства ради того, чтобы он реже виделся с сыном, Вуд сообщила об угрозах со стороны Мерилина Мэнсона.

Артистка отметила, что после того, как в начале 2021 года заявила о насилии со стороны певца, боится за безопасность ребенка, поэтому переехала из Лос-Анджелесе в Нэшвилл, а в новом доме установила пуленепробиваемые окна и стальные двери.

Контекст:

1 февраля экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

"Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека", – сообщила она.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд "искажает прошлое".

Вуд и Мерилин Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мерилину Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

Теги: скандал, Мерилин Мэнсон, насилие, Эван Рейчел Вуд
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