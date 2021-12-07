Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой

Вуд и Мерилин Мэнсон в январе 2010 года объявили о помолвке, но спустя девять месяцев актриса отказалась выходить замуж за певца Фото: ЕРА

Об угрозах со стороны певца актриса заявила во время судебного заседания по делу об опеке над сыном – она борется за право опекать ребенка со своим экс-супругом Джейми Беллом.

После того как бывший муж заявил, что актриса сменила место жительства ради того, чтобы он реже виделся с сыном, Вуд сообщила об угрозах со стороны Мерилина Мэнсона.

Артистка отметила, что после того, как в начале 2021 года заявила о насилии со стороны певца, боится за безопасность ребенка, поэтому переехала из Лос-Анджелесе в Нэшвилл, а в новом доме установила пуленепробиваемые окна и стальные двери.