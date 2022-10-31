Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам

"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!" – цитирует Преснякова издание.

Контекст:

Владимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Екатеринбурге.

У Преснякова есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте, дочерью певицы Аллы Пугачевой.

29 сентября российские СМИ сообщили, что Пугачева вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Ранее Пресняков не высказывался по поводу нападения России на Украину. На концерте 30 октября он впервые заявил о своей позиции и занял сторону российских оккупантов.