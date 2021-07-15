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15 июля, 2021
 
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Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления

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Вайнштейн и Чапман поженились в 2017 году
Вайнштейн и Чапман поженились в 2017 году
Фото: ЕРА

45-летняя американская актриса и дизайнер Джорджиана Чампан спустя четыре года после начала процедуры по расторжению брака получила документы о разводе с осужденным за изнасилованием и домогательства американским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом 14 июля сообщил таблоид TMZ со ссылкой на судебные протоколы.

Представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер в комментарии изданию заявила, что ее клиент думает сейчас только о том, чтобы его дети были счастливы и о них заботились. По ее словам, экс-продюсер надеется, что сын и дочь знают, как он их любит и однажды снова сможет быть вместе с ними.

Контекст:

Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году. В браке у пары родилось двое детей: дочь Индиа Перл и сын Дэшиелл Макс Роберт

Чапман подала на развод с Вайнштейном после того, как в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис. 

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения

5 апреля 2021 года стало известно, что адвокаты осужденного подали апелляциюпредоставив суду семь оснований для отмены обвинительного приговора.

В феврале 2020 года стало известно, что Чапман встречается с американским актером Эдрианом Броуди

Теги: изнасилование, скандал, семья, Харви Вайнштейн, развод, продюсер
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