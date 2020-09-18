Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды

Осужденный в феврале 2020 года за домогательство и изнасилование голливудский продюсер Харви Вайнштейн в 2004 году был удостоен Ордена Британской империи за вклад в развитие кинематографа Великобритании.

В феврале 2020 года Вайнштейн был осужден за изнасилование и домогательство Фото: ЕРА

Королева Великобритании Елизавета II лишила осужденного за домогательства и изнасилование продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи, сообщает 18 сентября издание The London Gazette.

В распоряжении подчеркивается, что имя Вайнштейна также должно быть удалено из наградного реестра, куда он был вписан 29 января 2004 года во время награждения.

Вайнштейн был удостоен награды за вклад в развитие британской киноиндустрии.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.