"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини

Сопонару: Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему Фото: irinasoponaru / Instagram

"Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему", – написала она.

Сопонару поплескалась в воде и крупным планом показала ноги и зону бикини в леопардовом купальнике.

Ролик актриса сопроводила подписью "Чистосердечное признание".

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