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02 февраля, 2022
 
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"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини

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Сопонару: Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему
Сопонару: Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 2 февраля в Instagram показала свою прогулку по берегу океана на острове Ко Панган в Таиланде.

"Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему", – написала она.

Сопонару поплескалась в воде и крупным планом показала ноги и зону бикини в леопардовом купальнике.

Ролик актриса сопроводила подписью "Чистосердечное признание".

Контекст:

В Таиланде актриса отдыхала в январе со своим женихом, британцем Рисом.

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Теги: Таиланд, купальник, студия Квартал 95, бикини, Ирина Сопонару, Лига смеха, ноги
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