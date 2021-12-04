"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop

"Искусство имитирует жизнь, имитирует природу. Но это все равно меня достало", – подписала она публикацию.

Фото Мадонны собрали больше 400 тыс. лайков, а в комментариях подписчики раскритиковали ее за злоупотребление фильтрами и ретушью.

"Photoshop становится все хуже", – написал nicholasj99.

"Слишком много улучшений на фото", – отметил rafael__graca.

"Что не так с бабушкой?" – поинтересовался afrolastborn.

"А теперь без Photoshop, пожалуйста", – попросил melanietyerman.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)