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25 июля, 2022
 
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"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника

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Херли: Другой славный день
Херли: Другой славный день
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 23 июля опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных в поле.

"Другой славный день", – написала она.

Херли позировала в белом бюстгальтере от купальника и завязанном на бедрах парео.

"Что за женщина! Огонь", – прокомментировал подписчик simon_parry80.

"Красивая леди", – заявил toongeldens.

"Пожалуйста, остановись!" – написал jakeyjakes82.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: купальник, женщины, Элизабет Херли, актриса, бюстгальтер
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