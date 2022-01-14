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14 января, 2022
 
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"Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты

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Волочкова: Тем, кто осуждает, я всегда говорю: "Добрые люди, а вот вы сами сядьте на шпагат"
Волочкова: Тем, кто осуждает, я всегда говорю: "Добрые люди, а вот вы сами сядьте на шпагат"
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова в эфире нового выпуска шоу "Что было дальше", которое 13 января вышло на YouTube-канале Labelcom, сообщила, что по ее мнению, у нее получаются самые эстетичные и грациозные шпагаты.

"Его как представят в сексе – "вертолеты" вот эти все, – заявила Волочкова. – Шпагат мой уместен везде: на пляже, на камнях".

По словах Волочковой, она спокойно реагирует на упреки в свой адрес в том, что якобы везде садится на шпагат.

"Тем, кто осуждает, я всегда говорю: "Добрые люди, а вот вы сами сядьте на шпагат. Хотя бы сядьте. Не надо, знаете, со стройными ножками, вытянутыми носочками, чтобы можно было мини-купальник натянуть на себя всем на зависть. Потому что чтобы такой мини-купальник натянуть, надо иметь возможность – такую попочку, чтобы эти трусики на ней смотрелись", – заявила балерина.

ВИДЕО
Волочкова: Видео: LABELCOM / YouTube
Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театреПосле 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Сейчас балерина отдыхает со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем. Они познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, шпагат
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