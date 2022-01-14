  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты

Волочкова: Тем, кто осуждает, я всегда говорю: "Добрые люди, а вот вы сами сядьте на шпагат" Фото: volochkova_art / Instagram

"Его как представят в сексе – "вертолеты" вот эти все, – заявила Волочкова. – Шпагат мой уместен везде: на пляже, на камнях".

По словах Волочковой, она спокойно реагирует на упреки в свой адрес в том, что якобы везде садится на шпагат.

"Тем, кто осуждает, я всегда говорю: "Добрые люди, а вот вы сами сядьте на шпагат. Хотя бы сядьте. Не надо, знаете, со стройными ножками, вытянутыми носочками, чтобы можно было мини-купальник натянуть на себя всем на зависть. Потому что чтобы такой мини-купальник натянуть, надо иметь возможность – такую попочку, чтобы эти трусики на ней смотрелись", – заявила балерина.

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