  "Чтобы на концертах у Кобзона увеличилась фан-зона?" Великий в образе россиянки снял ролик о мобилизации в РФ

Великий в образе россиянки: Я вообще не понимаю, почему туда едут мужики с черными мешками, а обратно – мешки с мужиками Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

"Это что в последнее время происходит? В Крыму – бомбилизация, в России – мобилизация. Хорошо же жили все это время, смотрели [кремлевского пропагандиста Владимира] Соловьева, каждый вечер бухали. На утро снимали побои, потом снова бухали. Так было классно вообще. А сейчас что?" – посетовал Великий в образе россиянки.

"Россиянка" пожаловалась, что ее муж неделю в погребе прятался.

"Я впервые видела, чтобы погреб за три часа вырыли. Вообще не хотел выходить из дома. И не вышел бы, если бы не туалет во дворе. Ему там повестку и вручили. Чем проводить частичную мобилизацию, лучше бы провели хоть какую-то канализацию", – сказал Великий в образе жительницы РФ.

Он в пародии отметил, что в РФ всем мужчинам вручают повестки – даже тем, у кого нога короче руки, а глаза смотрят в разные стороны.

"Я вообще не понимаю, почему туда едут мужики с черными мешками, а обратно – мешки с мужиками. Для чего это все делается? Чтобы на концертах у [покойного певца Иосифа] Кобзона увеличилась фан-зона?" – спросила "россиянка".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube