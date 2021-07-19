Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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Цикорий: польза и вред

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Цикорий с осторожностью нужно пить людям, желающим похудеть
Цикорий с осторожностью нужно пить людям, желающим похудеть
Фото: depositphotos.com

Напиток из обжаренного перемолотого корня цикория содержит пектин, инулин, витамины группы В, С, Е, дубильные вещества, каротин, органические кислоты, железо, полисахариды, магний, калий, фосфор.

Цикорий обладает тонизирующими свойствами, ускоряет обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему, усиливает рост бифидобактерий. Бодрящий эффект, который цикорий оказывает на организм, аналогичен тому, которым обладают кофе и крепкий чай. Но при этом цикорий не содержит кофеина. Напиток помогает бороться с вирусными заболеваниями и укрепляет иммунитет.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нужно помнить, что цикорий повышает аппетит, поэтому людям, желающим похудеть, необходимо с осторожностью употреблять этот продукт.

Вред цикорий может нанести, если его употреблять слишком много. Суточная доза не должна превышать одну-две чашки. Обильное питье цикория может вызвать расстройство желудка.

От напитка следует отказаться людям, страдающим от варикозного расширения вен и геморроя. Аллергикам стоит с осторожностью пить цикорий, особенно если имеется аллергия на аскорбиновую кислоту. Также напиток нельзя употреблять больным астмой и хроническим бронхитом, а также людям, у которых есть воспаление слизистых и язва желудка.

С какого возраста можно давать цикорий детям

Цикорий в рацион ребенка можно вводить не ранее чем с одного года. Об этом сообщает сайт "Питание деток". Первый раз нужно давать не более трех ложек напитка, чтобы посмотреть, как организм воспринимает продукт. Если хорошо, дозу можно увеличить до 50 мл в день. К полутора годам – до 100 мл, в два года можно давать одну чашку. При этом важно помнить, что напиток не должен быть слишком крепким.

Теги: продукты, кофе, витамины, цикорий, иммунитет
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