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12 апреля, 2023
 
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"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном

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Платон единственный сын Мишиной
Платон – единственный сын Мишиной
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 11 апреля в Instagram опубликовала ролик, в котором танцует со своим сыном Платоном.

"Давай так и через 20 лет?" – написала она.

Мишина и ее сын танцевали, находясь в воде по щиколотку.

Контекст:

11 апреля 2023 года Платону исполнилось 11 лет. Мишина одна воспитывает сына. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: Платон, актриса, мальчик, Ксения Мишина, ролик, Холостячка
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