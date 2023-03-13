"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы

"Моя домработница сейчас за границей. Приходится убирать все самой. Доверить квартиру новому незнакомому человеку я не могу, – написала артистка. – Поэтому на уборку нет времени. Даже не буду показывать этот срач".

Контекст:

Злата Огневич родилась в 1986 году. "Википедія" пишет, что местом рождения артистки является российский город Мурманск, но на самом деле артистка родилась в городе Кривой Рог.

В 1991 году Огневич вместе с родителями переехала в Судак (Крым). Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Огневич после полномасштабного вторжения РФ выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.