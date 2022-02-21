  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"

"Что говорить о Лесе Ивановне? Я вырос на ее шутках. Помню ее еще маленькой. [Ведущий передачи "Спокойной ночи, дети"] Дед Панас и Леся у меня в одной категории и по юмору, и по легендарности. А какие у Леси длинные ноги и белые зубы?! Посмотрите", – рассказал Потап.

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Контекст:

"Липсинк Батл" – американское шоу звездных пародий. Первый сезон украинской версии вышел 6 марта 2021 года на "1+1". Соведущей Потапа была украинская певица Тина Кароль.

11 февраля 2022 года стало известно, что Тину Кароль заменила Никитюк.

"Липсинк Батл" – не единственный проект на этом канале, который Тина Кароль покинула в новом телесезоне. На шоу "Танцы со звездами" певицу заменила ведущая Иванна Онуфрийчук, а на проекте "Голос країни" вместо Тины Кароль тренером стала украинская певица Оля Полякова.

Никитюк с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".