"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер засветила голую грудь

"Своя женственность", – написала она.

Мейхер на одном из фото засветила голую грудь в изящном лифе.

"Мне думается, что Надя – самая сексуальная и женственная женщина", – прокомментировал подписчик magaramabd.

"Хороша телка", – написал vmir1996.

"Декольте – огонь!" – заявил vitaliy_merinov.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.