Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет

Собеседницы издания рассказали, что актер хватал их, пытался засовывать руки им в нижнее белье и непристойно комментировал происходящее.

В расследовании сообщается, что Депардье "становился агрессивным, когда получал отказ", при этом окружающие, на глазах которых все могло происходить, реагировали на действия актера со смехом.

Одна из предполагаемых жертв актера заявила, что на тот момент ей было 17 лет, но когда Депардье схватил ее за грудь, никто из присутствующих не попытался остановить актера.

Адвокат Депардье заявил, что его клиент отвергает все обвинения.