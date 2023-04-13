Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет

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Депардье в 2013 году получил российское гражданство
Депардье в 2013 году получил российское гражданство
Фото: ЕРА

Французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили 74-летнего французского актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии. Они заявили, что это происходило в течение последних 20 лет во время съемок и в общественных местах.

Собеседницы издания рассказали, что актер хватал их, пытался засовывать руки им в нижнее белье и непристойно комментировал происходящее. 

В расследовании сообщается, что Депардье "становился агрессивным, когда получал отказ", при этом окружающие, на глазах которых все могло происходить, реагировали на действия актера со смехом. 

Одна из предполагаемых жертв актера заявила, что на тот момент ей было 17 лет, но когда Депардье схватил ее за грудь, никто из присутствующих не попытался остановить актера.

Адвокат Депардье заявил, что его клиент отвергает все обвинения.

Контекст:

Депардье в 2013 году стал гражданином РФ и получил в подарок от властей квартиру в Саранске. Российский паспорт актер получил в Сочи из рук Путина. В апреле 2015 года Депардье покинул Россию и переехал в БельгиюОсенью 2020 года он принял православие.

Впервые о предъявлении Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Актриса, имя которой тогда не афишировалось, обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что летом 2018 года подверглась сексуальному насилию со стороны актера.

Следствие по этому делу было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления, а сам актер все обвинения отвергал. В августе 2020-го прокуратура направила запрос о возобновлении дела, и осенью того же года расследование возобновилось.

В декабре 2021 года на тот момент 25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд в Twitter заявила, что Депардье изнасиловал ее в августе 2018 года. Актриса отметила, что скрывала случившееся, но это "молчание хоронило ее заживо".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Жерар Депардье, домогательства
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