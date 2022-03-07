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07 марта, 2022
 
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ДиКаприо пожертвовал рекордные $10 млн для украинской армии

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ДиКаприо резко осудил российское вторжение в Украину
ДиКаприо резко осудил российское вторжение в Украину
Фото: EPA

Американский актер и экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны. Об этом 5 марта сообщило американское издание GSA News.

ДиКаприо, у которого есть украинские корни – его бабушка родом из Одессы, – резко осудил российское вторжение в Украину.

В публикации отмечается, что актер пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны. На сегодняшний день эта сумма является рекордной от физического лица.

Ранее Украину в войне против военного вторжения РФ финансово поддержали такие знаменитости, как голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, американская актриса Дженнифер Энистон, российская модель Ирина Шейк, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, французский модный дом Balenciaga и многие другие.

Теги: Украина, Одесса, война, пожертвование, рекорд, вторжение, российская агрессия, актер, финансы, Дженнифер Энистон, Ирина Шейк, Райан Рейнольдс, Леонардо ДиКаприо, Роузи Хантингтон-Уайтли, Блейк Лайвли
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