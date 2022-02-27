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27 февраля, 2022
 
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Дженнифер Энистон присоединилась к сбору средств на помощь украинским беженцам

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Дженнифер Энистон отреагировала на публикацию голливудских актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли
Дженнифер Энистон отреагировала на публикацию голливудских актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли
Фото: EPA

Американская актриса Дженнифер Энистон отреагировала на публикацию голливудских актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, в которой они сообщили, что пожертвовали $1 млн на помощь украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину, и также присоединилась к сбору средств.

Вечером 27 февраля Энистон в Instagram Stories опубликовала фото из поста Рейнольдса и Лайвли, которое подписала: "Спасибо… и сделано", добавив эмодзи в виде рук, сложенных в молитве.

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Скриншот: jenniferaniston / Instagram

Контекст:

Представительница управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джун-ах Гедини-Уильямс сказала Associated Press, что внутри страны были перемещены не менее 100 тыс. человек, "но, вероятно, гораздо больше".

Организация прогнозирует, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации количество беженцев из Украины вырастет до 5 млн.

Сейчас за границу выпускают только детей, женщин и пожилых людей. На время военного положения Украина запретила выезд мужчинам от 18 до 60 лет.

В пограничных пунктах пропуска на западной границе Украины образовались многокилометровые очереди. Как отметила Государственная пограничная служба Украины, несмотря на увеличение количества персонала, ситуация с очередями ухудшается, поскольку растет количество желающих выехать за границу.

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: пожертвование, беженцы, агрессия, Дженнифер Энистон, Райан Рейнольдс, актриса, Блейк Лайвли, эмодзи
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