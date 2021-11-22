  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна

Так 36-летний танцор прокомментировал свое совместное выступление с олимпийской чемпионкой, фехтовальщицей Ольгой Харлан и победительницей прошлого сезона шоу, экс-участницей украинской группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос.

"Я вообще-то привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас мне приятно, что на это смотрит вся страна. Я сделаю все, чтобы обе партнерши выглядели бомбово в моих руках", – заявил Дикусар.

ВИДЕО

Контекст:

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.