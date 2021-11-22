Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
Новости

Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
36-летний Дмитрий Дикусар дважды был женат
36-летний Дмитрий Дикусар дважды был женат
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" 21 ноября заявил, что его всю жизнь окружали прекрасные женщины.

Так 36-летний танцор прокомментировал свое совместное выступление с олимпийской чемпионкой, фехтовальщицей Ольгой Харлан и победительницей прошлого сезона шоу, экс-участницей украинской группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос.

"Я вообще-то привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас мне приятно, что на это смотрит вся страна. Я сделаю все, чтобы обе партнерши выглядели бомбово в моих руках", – заявил Дикусар.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками
Контекст:

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

Теги: Ольга Харлан, Санта Димопулос, шоу, женщины, танцы, Дмитрий Дикусар, Танцы со звездами, хореограф, танец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS