"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета

По словам украинского продюсера Потапа (Алексея Потапенко), в снимках, сделанных в туалете, есть некий "сакральный" смысл.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 13 ноября в Instagram разместил селфи, сделанное в туалете.

"Обожаю фотки в туалете, какой-то в них есть "сакральный" смысл", – написал он.

"Прямо [американский актер] Брюс Уиллис", – отреагировали на фото фолловеры.

"Столько радости от того, что добежал, смог, успел, дотерпел", – комментируют публикацию пользователи сети.

"Место, где создаются хиты?" – написали в комментариях поклонники.

"Для туалетной сакральности слишком простой ракурс", – отметили подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап выступал в дуэте "Потап и Настя" с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.