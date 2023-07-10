Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2023
 
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Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киркоров, которому запрещен въезд в некоторые европейские страны, появился на вечеринке у итальянских дизайнеров
Киркоров, которому запрещен въезд в некоторые европейские страны, появился на вечеринке у итальянских дизайнеров
Фото: Philipp Kirkorov / Facebook

Российский певец Филипп Киркоров, который выступил в поддержку президента страны-агрессора России Владимира Путина и полномасштабного вторжения РФ в Украину, посетил модный моказ итальянского бренда Dolce&Gabbana. Соответствующие фото, на которых он запечатлен вместе с итальянскими дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, артист-путинист опубликовал 9 июля в Facebook.

"Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов", – подписал фото Киркоров. На снимках рядом с ним также запечатлены российская блогер Виктория Шелягова и молдавская певица Наталья Гордиенко.

На одном их фото Киркоров позирует рядом с американской актрисой Хелен Миррен, которая ранее выступила в поддержку Украины, а в годовщину полномасштабного вторжения РФ прочитала на мероприятии в Лондоне стихи украинского писателя Сергея Жадана. Соответствующее видео опубликовано в YouTube The Independent.

В момент съемки Киркоров целовал Миррен руку. 

Представители бренда пока что не комментировали присутствие российского артиста на своем мероприятии.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VmauR6qQp7Ce3P8NW6Sqmro7hFP1CCUbz8HDsP72AxfAFGQG7UiqZH4inkzqoULRl&id=100044260682422

Контекст:

Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украины. 

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.

Киркорову запрещен въезд в ряд европейский стран. В частности, он не может посещать Молдову, Эстонию и Литву.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Филипп Киркоров, война России против Украины, Хелен Миррен, Стефано Габбана
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