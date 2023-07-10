Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана

Киркоров, которому запрещен въезд в некоторые европейские страны, появился на вечеринке у итальянских дизайнеров Фото: Philipp Kirkorov / Facebook

"Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов", – подписал фото Киркоров. На снимках рядом с ним также запечатлены российская блогер Виктория Шелягова и молдавская певица Наталья Гордиенко.

На одном их фото Киркоров позирует рядом с американской актрисой Хелен Миррен, которая ранее выступила в поддержку Украины, а в годовщину полномасштабного вторжения РФ прочитала на мероприятии в Лондоне стихи украинского писателя Сергея Жадана. Соответствующее видео опубликовано в YouTube The Independent.

В момент съемки Киркоров целовал Миррен руку.

Представители бренда пока что не комментировали присутствие российского артиста на своем мероприятии.