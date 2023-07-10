Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана

"Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов", – подписал фото Киркоров. На снимках рядом с ним также запечатлены российская блогер Виктория Шелягова и молдавская певица Наталья Гордиенко.
На одном их фото Киркоров позирует рядом с американской актрисой Хелен Миррен, которая ранее выступила в поддержку Украины, а в годовщину полномасштабного вторжения РФ прочитала на мероприятии в Лондоне стихи украинского писателя Сергея Жадана. Соответствующее видео опубликовано в YouTube The Independent.
В момент съемки Киркоров целовал Миррен руку.
Представители бренда пока что не комментировали присутствие российского артиста на своем мероприятии.
Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украины.
В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.
Киркорову запрещен въезд в ряд европейский стран. В частности, он не может посещать Молдову, Эстонию и Литву.