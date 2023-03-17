Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
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"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов

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Ефросинина: Война, напоминаю, в разгаре
Ефросинина: Война, напоминаю, в разгаре
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина возмущена поведением украинцев, которые продолжают жить так, как жили до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом она написала 17 марта в Instagram.

"Я просто ох...еваю в столичных заведениях, когда вижу, как мерзко ведут себя некоторые бизнесмены, продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны. Веселитесь уже дома! У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут, – написала Ефросинина. – Должна же быть элементарная совесть". 

Обращаясь к этим людям, ведущая призвала их "записаться хотя бы в тир". 

"Приведите себя в более или менее физическую форму. Война, напоминаю, в разгаре. Кто знает", – подытожила она.

Контекст:

Летом 2022 года муж Ефросининой, украинский бизнесмен Тимур Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ведущая отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерской деятельностью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, телеведущая, Маша Ефросинина
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