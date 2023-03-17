"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов

"Я просто ох...еваю в столичных заведениях, когда вижу, как мерзко ведут себя некоторые бизнесмены, продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны. Веселитесь уже дома! У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут, – написала Ефросинина. – Должна же быть элементарная совесть".

Обращаясь к этим людям, ведущая призвала их "записаться хотя бы в тир".

"Приведите себя в более или менее физическую форму. Война, напоминаю, в разгаре. Кто знает", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)