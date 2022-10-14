Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных

"Скажу откровенно, что, когда я пою для военных, сложно объяснить то, что я чувствую внутри… Когда смотришь в их красивые светлые глаза, щемит сердце. Не хватит слов благодарности всем защитникам и защитницам, защищавшим и защищающим нашу страну. Слава всем героям! Слава Украине!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.