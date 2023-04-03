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03 апреля, 2023
 
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Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото

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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 3 апреля разместила в Instagram снимки из новой фотосессии, на которых запечатлена в костюме из новой коллекции от украинского бренда TG Botanical, созданного дизайнером Татьяной Чумак.

Наряд певицы состоит из макси-юбки на резинке и топа с длинными рукавами. Комплект пока что не поступил в продажу, но был представлен в рамках Недели моды в Копенгагене (Дания). 

Свой образ артистка дополнила серебряным каффом для носа от украинского ювелирного бренда Kozar стоимостью 725 грн. 

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Копенгаген, мода и красота, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, стиль
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