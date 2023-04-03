Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото

Наряд певицы состоит из макси-юбки на резинке и топа с длинными рукавами. Комплект пока что не поступил в продажу, но был представлен в рамках Недели моды в Копенгагене (Дания).

Свой образ артистка дополнила серебряным каффом для носа от украинского ювелирного бренда Kozar стоимостью 725 грн.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе 2022 года певица сообщила, что вернулась в Киев.