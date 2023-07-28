Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после

"Угадайте кто?" – подписала она снимок и добавила смеющийся до слез смайлик.

На портретном снимке Кацурин запечатлен с уложенными назад волосами в клетчатой рубашке и темной куртке.

Сейчас он выглядит вот так.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина СМИ сообщили в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июня.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.