Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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"Думали, беременна", "Что с тобой? Ужасный вид". Настя Каменских разочаровала поклонников странным нарядом

Подписчики Насти Каменских возмутились, что она выглядит не так, как они привыкли
Подписчики Насти Каменских возмутились, что она выглядит не так, как они привыкли
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, 26 июля опубликовала новое фото в Instagram, на котором предстала в однотонном гольфе с короткими рукавами и распущенными волосами. Ни привычных глубоких декольте, ни высоких вырезов на этот раз у певицы не было.

В посте, к которому было приложено фото, 34-летняя певица сообщила о возобновлении своей благотворительной кампании.

"Хочу поделиться с вами классными новостями! Две недели назад я вновь создала благотворительную кампанию на сайте фонда "Таблеточки" и предложила и вам присоединиться и создать свою фандрейзинговую кампанию в помощь деткам. Я так благодарна, что вы поддерживаете мою кампанию. […] Давайте приумножать добро и дальше!" – призвала подписчиков Каменских, наповнив, что "добро обязательно возвращается".

Несмотря на то, что всего за несколько часов пост набрал почти 70 тыс. лайков, судя по комментариям, многие остались недовольны не только сообщением, но и внешним видом певицы.

"А я думала, Настя, наконец, беременна", – выразила разочарование пользоватлеь с ником vasylivna_1998.

"Кто это? Я не узнаю Настю", – написала galinasnagelstudio.

"Что с тобой? Ужасный вид", – оставил комментарий sergei.sobko.

"Ой, кто эта тетенька?" – удивился alexcollingwood_117.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Теги: благотворительность, Instagram, Настя Каменских, певица
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