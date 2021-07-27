"Думали, беременна", "Что с тобой? Ужасный вид". Настя Каменских разочаровала поклонников странным нарядом

Подписчики Насти Каменских возмутились, что она выглядит не так, как они привыкли Фото: kamenskux / Instagram

В посте, к которому было приложено фото, 34-летняя певица сообщила о возобновлении своей благотворительной кампании.

"Хочу поделиться с вами классными новостями! Две недели назад я вновь создала благотворительную кампанию на сайте фонда "Таблеточки" и предложила и вам присоединиться и создать свою фандрейзинговую кампанию в помощь деткам. Я так благодарна, что вы поддерживаете мою кампанию. […] Давайте приумножать добро и дальше!" – призвала подписчиков Каменских, наповнив, что "добро обязательно возвращается".

Несмотря на то, что всего за несколько часов пост набрал почти 70 тыс. лайков, судя по комментариям, многие остались недовольны не только сообщением, но и внешним видом певицы.

"А я думала, Настя, наконец, беременна", – выразила разочарование пользоватлеь с ником vasylivna_1998.

"Кто это? Я не узнаю Настю", – написала galinasnagelstudio.

"Что с тобой? Ужасный вид", – оставил комментарий sergei.sobko.

"Ой, кто эта тетенька?" – удивился alexcollingwood_117.

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