Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу

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Волочкова: Я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать и радоваться жизни, и добра, конечно, в каждое сердце!
Волочкова: Я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать и радоваться жизни, и добра, конечно, в каждое сердце!
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 11 ноября в Instagram опубликовала фото, для которого позировала, стоя на коленях.

Балерина надела футболку с прорезями и трусы, не прилегающие к телу.

"Сегодня день Анастасии. Я от души поздравляю с именинами и днем ангела всех, кто наречен таким красивым именем", – написала она.

Волочкова заявила, что это имя созвучно с Россией.

"И, вообще, я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать, радоваться жизни и добра, конечно, в каждое сердце!" – отметила она.

"Е-е-е, труселя сменила", – прокомментировал подписчик mediatorrrr.

"И все-то у нее от души. Где та душа? Между ног, поди", – написал rim2051.

"А что за поза? О чем вы, Настя?" – прокомментировала centinela_ver.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Анастасия Волочкова, отдых, балерина, трусы
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