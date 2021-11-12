"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу

Балерина надела футболку с прорезями и трусы, не прилегающие к телу.
"Сегодня день Анастасии. Я от души поздравляю с именинами и днем ангела всех, кто наречен таким красивым именем", – написала она.
Волочкова заявила, что это имя созвучно с Россией.
"И, вообще, я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать, радоваться жизни и добра, конечно, в каждое сердце!" – отметила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Е-е-е, труселя сменила", – прокомментировал подписчик mediatorrrr.
"И все-то у нее от души. Где та душа? Между ног, поди", – написал rim2051.
"А что за поза? О чем вы, Настя?" – прокомментировала centinela_ver.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.