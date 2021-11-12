"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу

Волочкова: Я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать и радоваться жизни, и добра, конечно, в каждое сердце! Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина надела футболку с прорезями и трусы, не прилегающие к телу.

"Сегодня день Анастасии. Я от души поздравляю с именинами и днем ангела всех, кто наречен таким красивым именем", – написала она.

Волочкова заявила, что это имя созвучно с Россией.

"И, вообще, я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать, радоваться жизни и добра, конечно, в каждое сердце!" – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Е-е-е, труселя сменила", – прокомментировал подписчик mediatorrrr.

"И все-то у нее от души. Где та душа? Между ног, поди", – написал rim2051.

"А что за поза? О чем вы, Настя?" – прокомментировала centinela_ver.