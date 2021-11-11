"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике

"Мечтаю об отдыхе телом и душой", – написала она.
Телеведущая предстала в цельном купальнике с оголенной спиной. Она по ступенькам спустилась в бассейн и поплыла. В ходе ролика она вынырнула из воды, крупным планом продемонстрировав тело в мокром купальнике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Здесь слова лишние. Огонь!" – прокомментировала подписчица help_marusiachen.
"Вы роскошная красавица", – написала blonda_alinka.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль.
В октябре 2021 года Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.