"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике

"Мечтаю об отдыхе телом и душой", – написала она.

Телеведущая предстала в цельном купальнике с оголенной спиной. Она по ступенькам спустилась в бассейн и поплыла. В ходе ролика она вынырнула из воды, крупным планом продемонстрировав тело в мокром купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

"Здесь слова лишние. Огонь!" – прокомментировала подписчица help_marusiachen.

"Вы роскошная красавица", – написала blonda_alinka.