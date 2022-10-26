Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"

Звезда сняла видео в танцзале вместе со своим партнером Яцеком Яшке. Певица показала, что готовится к новому выпуску танцевального шоу.

Скриншот:jamalajaaa / Insta stories

"Я снова в тренировочном зале. Это моя последняя неделя на моих благотворительных "Танцах со звездами" в Польше. Где я буду и танцевать, и петь для вас новую песню из нового EP, который так же выйдет на этой неделе", – рассказала Джамала.

Певица вылетела посредине сезона. Но в финале, который состоится 31 октября, она вернется.