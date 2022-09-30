Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2022
 
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"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой

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Пелих: Каждая новость об освободившемся селе дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, никогда и не осознаешь
Пелих: Каждая новость об освободившемся селе дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, никогда и не осознаешь
Фото: Іван Пелих / Facebook

Сын украинского ведущего Игоря Пелиха Иван, который защищает Украину от российских оккупантов на Донбассе, 30 сентября в Instagram рассказал о своей службе на передовой.

По словам Пелиха, когда идет дождь и гремит гром, его сложно отличить от звуков вражеской артиллерии, но звуки стрельбы нельзя спутать ни с чем. 

"Бегом набрасываешь каску и броню, посылаешь патрон в патронник, выбегаешь и занимаешь свой сектор. Невозможно словами передать тот адреналин, когда у тебя над головой свистят пули. Единственные, в ком уверен, – в побратимах справа и слева, потому что все, кто здесь, функционируют, как одно целое", – написал он.

Пелих отметил, что хорошим днем считается тот, когда танкисты по наводке их дронов "вдребезги разбирают "п...дарскую посадку". 

"И каждое попадание празднуете всем подвалом, – признался он. – Бывают плохие, когда целая куча своих "300-х", и после их эвакуации под бешеным обстрелом сидишь оттираешь руки от крови и думаешь, что это вполне мог бы быть и ты, но главное – чтобы ребята до госпиталя успели добраться", – признался Пелих.

"Война на самом деле ни фига не красива и не романтична, как это порой кажется, и каждая новость об успешно освободившемся селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, наверняка никогда и не осознаешь", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Игорь Пелих был ведущим шоу "Галопом по Европам" на ICTV. Он погиб в ДТП в мае 2009 года. Пелиху было 35 лет. 

В браке с женой Александрой Лозинской у него родилось трое детей: Иван, Соломия и Устина.

Иван Пелих в составе 1-й интернациональная роты специального назначения защищает Украину на Донбассе.

Теги: Донбасс, война России против Украины, Иван Пелих
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