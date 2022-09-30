"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой

Пелих: Каждая новость об освободившемся селе дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, никогда и не осознаешь Фото: Іван Пелих / Facebook

По словам Пелиха, когда идет дождь и гремит гром, его сложно отличить от звуков вражеской артиллерии, но звуки стрельбы нельзя спутать ни с чем.

"Бегом набрасываешь каску и броню, посылаешь патрон в патронник, выбегаешь и занимаешь свой сектор. Невозможно словами передать тот адреналин, когда у тебя над головой свистят пули. Единственные, в ком уверен, – в побратимах справа и слева, потому что все, кто здесь, функционируют, как одно целое", – написал он.

Пелих отметил, что хорошим днем считается тот, когда танкисты по наводке их дронов "вдребезги разбирают "п...дарскую посадку".

"И каждое попадание празднуете всем подвалом, – признался он. – Бывают плохие, когда целая куча своих "300-х", и после их эвакуации под бешеным обстрелом сидишь оттираешь руки от крови и думаешь, что это вполне мог бы быть и ты, но главное – чтобы ребята до госпиталя успели добраться", – признался Пелих.

"Война на самом деле ни фига не красива и не романтична, как это порой кажется, и каждая новость об успешно освободившемся селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой, которую, пока не побудешь здесь, наверняка никогда и не осознаешь", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Pelykh (@ivanpelykh)