  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует

"Я знаю про большое количество разводов. Я понимаю, и вижу, и имею доступ к статистикам, таким, достаточно корявым пока что. Потому что ничто сейчас не работает на 100%", – сказала она.
Ефросинина связывает это не только с разлуками семей из-за военных действий, но с тем, что мужчина и женщина в паре, возможно, "по-разному отреагировали на войну".
"Кто-то сплотился и действовал вместе, принимал все решения. Кто-то – по-своему. Я помню, что я была в каком-то оцепенении, панике, но меня спасала деятельность. Что-то все время делала: все время куда-то бежала, куда-то ехала, с кем-то встречалась, что-то делала. И мой Тимур был в каком-то совершенно... Он надел на себя какой-то пузырь, в котором он все время сидел в новостях, думал, думал... Он как бы замер. И фактически когда он нас выпихнул из страны, он – раз! – и попринимал ряд своих важных, мужских решений. У нас такая ситуация", – поделилась она.
В то же время, отметила ведущая, кто-то так и не пришел к пониманию – и выяснилось, что кризисная ситуация "полностью разрубила союз".
Она подчеркнул, что сейчас очень много разных ситуаций.
"Я вижу разводы, вижу и свидания. У нас уже – особенно из Польши – там целые караваны ездят на свидания. Девочки группируются: микроавтобусиком или большие автобусы едут. Вот садишься в автобус – и весь двухэтажник забит женщинами, и все на румянах. Все такие вот едут на свидание. "Ты сколько лет замужем?" – "15". – "А я – 20"... Такое радует", – рассказала Ефросинина.
Она отметила, что война – это испытание, к которому никто не был готов.
"Я с Тимуром не расставалась дольше, чем на 10 дней, за 20 лет никогда. Представляешь? Вот я прямо физически не могу без него. Четыре месяца я сплю одна и я делаю все одна", – добавила Ефросинина.
Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино.
С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов и как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. Ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев, пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.
В интервью певице Оле Поляковой Ефросинина говорила, что в ее жизни был период, когда они с мужем прожили год раздельно.