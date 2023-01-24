Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото

Варвара Ющенко запечатлена в черном платье с распущенными волосами, Елизавета Ющенко – в красном платье.

Снимки были сделаны на дне рождения сына подруги экс-невестки Ющенко.

"Кума, спасибо за такой невероятно красивый праздник. Не зря так долго ждали фотки", – написала она.

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея, сменив фамилию. В 2010 году у супругов родилась дочь Варвара. В конце 2012 года они развелись.

В настоящее время Ющенко замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях она родила сына.

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Елизавета Ющенко в ноябре 2022 года находилась в РФ и показала в соцсети ролик, где запечатлена в автомобиле люкс-класса, средняя стоимость которого превышает $600 тыс. В начале декабря она засветилась в салоне красоты в центре Москвы.