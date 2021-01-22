Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу

Экс-представитель российского продюсера и шоумена Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что основным источником доходов его клиента в последние несколько лет были гонорары за участие в телевизионных шоу.

Экс-помощник Алибасова утверждает, что участие в шоу было основным источником его доходов Фото: alibasov_nana / Instagram

Экс-представитель российского продюсера и шоумена Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что его клиент сам просил организовать съемки в телевизионных шоу. Об этом он рассказал в интервью, которое 22 января опубликовано на сайте MK.ru.

По словам Горжанкина, Алибасов получал за участие в передачах порядка 500 тыс. руб. в месяц (примерно 182 тыс. грн) и это был его основной источник дохода в последние два года.

Горжанкин отметил, что гонорары Алибасова частично забирал его сын Бари Алибасов –младший, но четыре месяца назад он уехал, сославшись на занятость в собственном проекте, который реализовал в другом городе.

Экс-представитель Алибасова заявил, что все изменилось два месяца назад, когда сын продюсера снова завил о намерении контролировать финансы отца. Получив отказ, он, по словам Горжанкина, помешал проведению очередной съемки, на которой якобы настаивал сам Алибасов.

18 января Горжанкин заявил, что Алибасов находится взаперти в собственной квартире под присмотром человека, которого нанял его сын. По словам Горжанкина, действия Алибасова-младшего объясняются желанием взять под контроль финансы отца.

Он также рассказал, что накануне в доме Алибасова была запланирована совместная съемка с Федосеевой-Шукшиной, во время которой пара хотела рассказать о причинах своего развода, но сын продюсера отдал распоряжение не пускать съемочную группу в квартиру к отцу.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила заявление Горжанкина и заявила, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Сын Алибасова в ответ на эти заявления сообщил, что Горжанкин пытался организовать в квартире его отца "халтурные съемки" без согласия семьи. Алибасов-младший подчеркнул, что узнав об этом, уволил Горжанкина.

19 января российская писательница Лена Ленина заявила, что у Алибасова диагностировали деменцию.