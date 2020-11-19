Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия

Бывший муж актрисы Наи Риверы актер Райан Дорси уверен, что ее можно было бы спасти, если бы арендованная лодка была оснащена необходимыми средствами безопасности.

Во время прогулки по озеру Пиру актриса прыгнула из лодки в воду и не вернулась Фото: nayarivera / Instagram

Бывший супруг утонувшей летом 2020 года американской актрисы Наи Риверы актер Райан Дорси будет судиться с властями округа Вентура (Калифорния), чтобы доказать их вину в смерти экс-жены. Об этом 18 ноября сообщил журнал People.

Актер обратился в суд с иском от имени их пятилетнего сына Джози, который в момент трагедии находился вместе с матерью.

В документах, которыми располагает редакция таблоида, говорится, что Дорси намерен получить компенсацию за моральный ущерб, нанесенный его сыну, от управления парков и отдыха округа и администрации управления водными ресурсами.

По мнению актера, Риверу можно было бы спасти, если бы арендованная ею лодка была оснащена необходимыми средствами безопасности. Дорси также отметил, что в день трагедия на водоеме не было предупреждающей информации об ухудшении погодных условий.

Дорси и Ривера поженились в 2014 году и прожили в браке два года. В 2015 году у них родился сын Джози.

Об исчезновении Риверы стало известно 8 июля. Сын актрисы рассказал, его мать во время прогулки по озеру Пиру прыгнула из лодки в воду и уже не вернулась.

14 июля, спустя неделю после исчезновения Риверы, спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру (округ Вентура). Результаты медицинской экспертизы показали, что она утонула.

Актрису похоронили 24 июля в Лос-Аджелесе в мемориальном парке Forest Lawn.

Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".