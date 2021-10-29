Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате

"Я вернулся к тренировкам, ведь впереди меня ждет чемпионат мира. Это еще та головная боль. Сейчас чувствую себя на тренировках новичком! Крепатура в мышцах с каждым днем сильнее! Что эти танцы со мной сделали! Вхожу в режим, стабилизирую вес, безнадежно пытаюсь выспаться, не спится", – написал он.

Контекст:

Станислав Горуна родился в 1989 году во Львове. Он дипломированный адвокат, юрист. Окончил Львовский национальный университет имени Франко по специальности "правоведение". Карате занимается с 14 лет. На время подготовки к Олимпиаде в Токио прекратил адвокатскую деятельность.

Горуна женат. Вместе с женой Марией воспитывает сына Льва (2019).

6 августа 2021 года в полуфинале Олимпийских игр в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль. В августе спортсмен признался, что мечтает стать президентом Украины.

Спортсмен принимал участие в новом сезоне "Танцев со звездами", но покинул шоу после седьмого эфира.